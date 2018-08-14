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Тимошенко: Украинцы живут хуже рабов в Древнем Египте

Экономика

«Рабы в Древнем Египте времен Тутанхамона имели больший заработок»

Киев, 14 августа 2018, 05:01 — REGNUM  Древнеегипетские рабы имели заработок больше, чем сейчас украинцы, заявила украинский политик Юлия Тимошенко в своем Facebook.

«Сейчас в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных делянок и садов. Цена феноменальна: 30−40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте времен Тутанхамона имели больший заработок», — заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что подобный подход к жителям Украины является издевательством. Также экс-премьер отметила возрастающую миграцию трудоспособного населения c Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил о бедственном положении в сельском хозяйстве страны. Он заявил, что в таком случае на Украине может сильно подорожать хлеб.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине хлеб может стать роскошью — эксперт

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Социально-экономический кризис на Украине
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