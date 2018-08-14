Власти Новосибирска обещают, что ремонт дорог будет завершён к 1 сентября

Новосибирск, , 04:46 — REGNUM Ремонт дорог Новосибирска в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД) дорожники должны закончить к 1 сентября. Эта дата была озвучена на выездном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя 13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К началу осени должны быть отремонтированы 15 дорожных объектов. Всего в рамках проекта БКД в 2018 году в Новосибирске будут отремонтированы шесть участков городских магистралей и девять мест концентрации ДТП — более 340 тыс. кв. м проезжей части, более 70 тыс. кв. м тротуаров, более 4 тыс. п. м барьерного ограждения. Кроме того модернизированы и реконструированы 30 светофорных объектов, установлены пять комплексов приборов фотовидеофиксации, более 9 тыс. п. м пешеходного ограждения, заменены более 2 тыс. дорожных знаков. На обновленные дороги должно быть нанесено более 83 км дорожной разметки из термопластика.

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На сегодняшний день, например, ремонт дороги на улице Русской, которая также вошла в федеральную программу и которая является одной из самых загруженных в Новосибирске, закончен на 70%.

Отметим, что в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Новосибирская область получит 2 миллиарда 421 миллион рублей. Город Новосибирск в рамках этого проекта в текущем году получил 320 млн рублей из бюджета области и 451 млн — из федерального. Муниципалитетут также выделены дополнительные средства на дороги по решению врио губернатора Андрея Травникова, а при перераспределении средств регионального бюджета, на ремонт сельских дорог за пределами Новосибирской агломерации дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине мая технология ремонта дорог в Новосибирске подверглась критики со стороны заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова. А глава регионального минтранса Анатолий Костылевский обратил внимание на то, что на некоторых объектах ремонта 2017 года уже выявлены дефекты дорожного полотна как раз из-за нарушения технологии и недобросовестной работы подрядчиков.

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