Гонконг и Новая Зеландия продлили закон о двойном налогообложении

Веллингтон, , 04:26 — REGNUM Возможности Новой Зеландии по выявлению и борьбе с неуплатой налогов значительно возросли после подписания с Гонконгом соглашения о двойном налогообложении, который уже вступил в силу, заявил министр доходов страны Стюарт Нэш, передает 13 августа агентство Синьхуа.

«Соглашение о двойном налогообложении с Гонконгом является одним из 40 подобных соглашений с нашим главным торгово-инвестиционным партнером», — заявил Нэш, отмечая укрепление экономических отношений с Гонконгом путем сокращения налоговых препятствий для трансграничной торговли.

Отмечается, что новое соглашение дает большую определённость в вопросе уплаты налогов, устраняет двойное налогообложение, сокращает налоги с прибыли при трансграничной торговле, а также освобождает от определенных краткосрочных выплат. Новое соглашение обновило заключенный в 2010 году договор, устранив препятствия для автоматического обмена информацией между двумя налоговыми юрисдикциями.