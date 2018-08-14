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Белый дом назвал причину падения курса турецкой лиры

Экономика

Турция якобы отдалилась от либеральной демократии

Белый дом назвал причину падения курса турецкой лиры
Jeff Djevdet
Турецкие лиры

Вашингтон, 14 августа 2018, 04:23 — REGNUM  Падение курса турецкой лиры вызвано «отдалением от либеральной демократии», заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассет в интервью телеканалу MSNBC.

«Изучая историю экономических кризисов в развивающихся странах, можно сказать, что когда страна отдаляется от либеральной демократии, последствия в экономике будут непредсказуемыми», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал экономические пошлины против турецких товаров попыткой США нанести стране «удар в спину». Также 13 августа прокуратура Турции заявила о начале расследование причин финансового кризиса в стране, вызванного падением курса национальной валюты.

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Турция и США
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