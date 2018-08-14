Белый дом назвал причину падения курса турецкой лиры

Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Падение курса турецкой лиры вызвано «отдалением от либеральной демократии», заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассет в интервью телеканалу MSNBC.

«Изучая историю экономических кризисов в развивающихся странах, можно сказать, что когда страна отдаляется от либеральной демократии, последствия в экономике будут непредсказуемыми», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал экономические пошлины против турецких товаров попыткой США нанести стране «удар в спину». Также 13 августа прокуратура Турции заявила о начале расследование причин финансового кризиса в стране, вызванного падением курса национальной валюты.

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