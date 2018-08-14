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Монголия увеличивает экспорт руды

Экономика

Основными покупателями являются Россия и Китай

Улан-Батор, 14 августа 2018, 00:30 — REGNUM  Министерство горнорудной и тяжелой промышленности Монголии отчиталось об итогах экспорта металлических концентратов, сообщает 13 августа Синьхуа.

Экспорт медного концентрата за первые семь месяцев 2018 года принес стране около 1,1 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на четверть. Доходы от внешних поставок цинкового концентрата выросли более чем на 20 млн долларов, составив почти 124 млн долларов.

Основными импортерами продукции монгольской горнорудной промышленности остаются Россия и Китай.

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Экономика Монголии
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