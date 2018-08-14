ФНС: Предприниматели не хотят никакой бумажной волокиты

Москва, , 07:00 — REGNUM Технологии до неузнаваемости изменили облик современного общества. Сегодня количество интернет-пользователей в России превышает 90 млн человек, приближаясь к 75-процентному охвату населения. Доля расчетов безналичным путем по итогам 2018 года может достигнуть 50%, хотя еще в 2016 году этот показатель был около 32%. В целом, полагают эксперты, на изменение сознания общества (переориентирование его на мгновенное получение информации и удобство онлайн-сервисов) ушло порядка 15 лет. При этом поколение, рожденное в конце 80-х — начале 90-х, с подросткового возраста привыкло быть онлайн. Сегодня это поколение приходит в бизнес.

В 2017 году Федеральная налоговая служба России провела исследование среди самозанятых, работающих без регистрации. Согласно данным исследования, на первом месте среди причин отказа от легализации доходов — необходимость визита в налоговые органы и вообще любое административное действие, связанное с регистрацией, предоставлением деклараций и так далее. Особенно это относится к молодежи, для которой регистрационные действия с личной явкой — настоящий анахронизм времен Средних веков. Поэтому ФНС разработала и уже тестирует мобильное приложение, которое с 2019 года можно будет скачать на смартфон и зарегистрироваться в два клика без визита в налоговые органы, заявил глава ФНС Михаил Мишустин в одном из интервью.

Но, разумеется, и для легально работающего бизнеса внедряются свои инструменты. Так, еще одно новшество ФНС — онлайн-кассы (зарегистрировать которые можно на сайте ФНС без визита в налоговую) — помимо вывода бизнеса из тени, дали побочный позитивный эффект для бизнеса. Так, по словам Олега Сушкова, руководителя направления развития облачного ритейла МТС, онлайн-кассы стали кладезем информации для предпринимателя: «Он может видеть, как идут продажи, какое влияние на них оказывают сезонные и временные факторы, какие товарные позиции востребованы и многое другое. Кроме того, грамотное использование товароучетной системы в кассе поможет увеличить прибыль на 5−20%». Кроме того, существенно высвобождается время предпринимателя — можно сократить рутинные процессы: не надо тратить целый день на учет, приемку товара и так далее.

Разумеется, финансовые институты не могли остаться в стороне от тренда. Удобное расчетно-кассовое обслуживание (РКО) — один из факторов, определяющих выбор банка представителями малого и среднего бизнеса. Сегодня проникновение кредитования в малом бизнесе — всего 6%, то есть кредиты не слишком востребованы у малых и микропредприятий (согласно критериям, к таковым относятся компании с выручкой до 800 и до 120 млн рублей в год соответственно). Важнее удобное и быстрое РКО с минимумом затрат времени.

«В РКО для меня важен минимальный набор документов, минимальное личное взаимодействие, максимум удаленных сервисов, широта функционала интернет-банка, скорость проведения платежей, — рассказал Михаил Ненахов, генеральный директор агентства «Тезис» (Санкт-Петербург). — Не менее важна тарифная линейка — простая и понятная: не секрет, что у многих банков разные тарифы и лимиты на переводы средств юрлицам и физлицам, включая ИП. Не хочется каждый раз высчитывать стоимость операции и разбираться, превышен лимит или еще нет. Полезен сервис проверки контрагентов при переводах юрлицу — автоматическая информация о том, подается ли контрагентом отчетность, не находится ли юрлицо в стадии ликвидации. Еще момент: пока до сих пор при возникновении каких-либо проблем предприниматель должен ехать в банк с паспортом и печатью. Банковские менеджеры обычно выезжают к клиенту при открытии счета — уверен, что большинство предпринимателей готовы платить за то, чтобы представитель банка выезжал к ним по нештатным ситуациям — сегодня визит в банк с учетом пробок и ограниченным числом отделений может занять и полдня, и день».

«Любой современный предприниматель сталкивается с большим количеством «паразитных» операций. У нас в стране человек, решивший открыть свое дело, должен быть мастером на все руки: бухгалтером, юристом, пожарным, грузчиком, курьером и т.д. — в зависимости от того, что требует текущая ситуация и клиент, — говорит представитель банковского сервиса для предпринимателей «ДелоБанк». — Банки исчерпали возможность зарабатывать на кредитовании микробизнеса. Речь идет о том, какую дополнительную ценность предпринимателю может дать работа с банком. Очевидно, что в этой ситуации банки могут освободить предпринимателей от рутинных обязанностей, поездок в офис, проверки контрагентов. Например, в «ДелоБанке» есть «светофор», который показывает надежность контрагента перед оплатой, а любой вопрос можно решить дистанционно. Уверены, это делает обслуживание у нас особенно привлекательным для тех, у кого нет штата специалистов на все случаи жизни».

Цифровые технологии очень быстро разрушают устаревшие способы создания и потребления продукции — как товаров, так и услуг — и формируют новые. База здесь — уже изменившиеся привычки потребителя. И именно здесь кроются риски для бизнес-«динозавров» (компании старого образца, не перешедшие в нужное время на «цифру») и возможности для бизнес-«единорогов» (стартапов, предложивших современные онлайн-решения).Очевидный пример: мобильные платформы за считанные месяцы завоевали рынок такси, оставив за бортом десятки и сотни компаний «старого образца».Процесс даже назвали «уберизацей» по имени компании-первопроходца. Примерно те же процессы мы в ближайшее время будем наблюдать в самых разных отраслях: обратный отсчет уже пошел.