Центробанк Турции анонсировал меры по поддержке лиры

Анкара, , 21:55 — REGNUM Центральный банк Турции предпримет меры для обеспечения финансовой стабильности в стране после обрушения курса турецкой лиры по отношению к доллару США, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, Центробанк готов предоставить банкам «всю необходимую ликвидность» за счёт собственных резервов. Одновременно с этим регулятор повысил лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с лирой с €7,2 млрд до €20 млрд. Частным банкам будет разрешено на определённых условиях превышать лимит валютных резервов, установленный на уровне $50 млрд.

Сообщается также, что банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.

Регулятор ожидает, что предпринятые меры приведут к росту объёма свободных банковских гарантий в турецкой лире на 3,8 млрд.

Напомним, президент США Дональд Трамп 10 августа объявил о повышении в два раза пошлин на алюминий и сталь и Турции, что вызвало падение курса турецкой лиры по отношению к доллару на 20%.

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