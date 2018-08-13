Авиарейсы из Москвы в Псков возобновятся со 2 октября

Псков, , 21:02 — REGNUM Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов на рейсы из Пскова (аэропорт «Кресты») в Москву («Внуково»). Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться со 2 октября три дня в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вылет из Внуково в 12:00, из Пскова — в 16:00. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Псков — Москва были прекращены в связи с кризисом в псковской авиакомпании «Псковавиа». Руководство Псковской области договорилось о возобновлении полётовс авиакомпанией «Азимут» из Ростова-на-Дону — базовым перевозчиком нового аэропорта «Платов» Ростовской области.

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