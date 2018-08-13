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Россельхознадзор вернул в Турцию партию заражённых вредителем персиков

Экономика

Это уже второй подобный случай с начала августа

Москва, 13 августа 2018, 20:32 — REGNUM  Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям предотвратило поставку на российский рынок партии персиков из Турции, заражённых карантинным объектом, сообщили 13 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

«При досмотре партии свежих персиков весом 19 тонн, поступивших из Турции (происхождение — Турецкая Республика) был выявлен карантинный для РФ объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партия заражённой продукции была возвращена в адрес грузоотправителя в соответствии с российским фитосанитарным законодательством.

Напомним, что это уже не первый случай выявления карантинных объектов в плодовой продукции из Турции за последнее время. Так, 3 августа Россельхознадзор запретил ввоз партии турецких нектаринов в связи с обнаружением в ней восточной фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis Hend.).

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Российско-турецкие отношения
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