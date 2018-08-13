Волшебная палочка Д.А. Медведева: подарок себе, любимому

Андрей Маленький, , 20:23 — REGNUM

Правительство под управлением Д. Медведева надо держать на публичном контроле. Постоянно.

Верить в то, что после принятия того или иного федерального закона высшая исполнительная власть будет строго следовать его предписаниям, нельзя. Правительство найдет способ его правоприменить «под себя» или подкорректировать новым.

Парламентский контроль в том виде, в котором он осуществляется в последние годы, тоже тут бессмысленен и бесполезен. Любое решение правительства найдет поддержку в парламентском большинстве, которое Д. Медведев по совместительству возглавляет. Не прямо, а опосредованно, через лидерство в партии, которая и образовала парламентское большинство.

Поэтому у гражданского общества остается только один инструмент — средства массовой информации. Даже в том случае, если их достоверные публикации о действиях правительства этим же правительством игнорируются или не замечаются.

Откроем глаза общественности на этот раз на сюжет о внебюджетном расходовании бюджетных средств ведомством Д. Медведева под видом резервного фонда. Это новое слово в бюджетном процессе, при котором федеральный бюджет вот уже второй год существует, типа, как два в одном.

Федеральный закон о бюджете ведомство Д. Медведева теперь составляет так, чтобы ни при каких обстоятельствах и даже при бюджетном дефиците не пострадал второй внебюджетный бюджет — мощнейший инструмент ручного управления, который с 2017 года вдруг так понравился и пригодился премьеру. Двадцать лет о нём никто не вспоминал, а тут на тебе.

Впервые за двадцать лет существования фонд приобрел качества волшебной палочки лично для Дмитрия Анатольевича, когда в 2017 году обострились проблемы исполнения майских (2012 года) указов президента и подвис вопрос о том, кто будет новым премьером после президентских выборов. Кровь из носа, но указы надо исполнять, а запланированный бюджетный порядок обеспечения их финансовыми средствами уже не устраивал. Выход был найден там, где он «скрывался» уже двадцать лет. Каким образом?

Давайте разберемся.

Резервный фонд был создан в 1997 году и двадцать лет использовался для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Как следовало из положения о фонде, его средства могли быть направлены на финансирование весьма ограниченного и малозатратного для бюджета круга мероприятий:

— господдержку общественных организаций;

— проведение юбилейных мероприятий общегосударственного значения;

— изготовление государственных наград, юбилейных медалей;

— проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров на высшем уровне по проблемам общегосударственного значения;

— выплату разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам за заслуги перед государством;

— издание сборников нормативных актов и законодательства Российской Федерации;

— проведение ремонтных и восстановительных работ по заявкам органов государственной власти Российской Федерации;

— другие мероприятия.

При этом решения правительства о выделении денег из резервного фонда должны были приниматься в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих эти мероприятия, по каким-то причинам не хватало.

В месячный срок после проведения мероприятий ответственные органы обязаны были представить подробный отчет о целевом использовании таких средств.

Размер фонда не мог и не может превышать трех процентов утвержденного общего объема расходов российского бюджета. Если расходы превышают доходы, или, к примеру, секвестируется, происходит пропорциональное сокращение расходной части бюджета, на размере резервного фонда это никак не сказывается.

Он останется неизменным и защищенным.

Все двадцать лет ежегодный размер фонда не превышал одного миллиарда рублей.

Исследователь темы резервного фонда юрист А. Гришковец (http://отрасли-права.рф/article/20062) попытался найти отчеты об использовании этого миллиарда на сайтах правительства, Минфина или федерального казначейства. Оказалось — невозможно.

Как иголку в стоге сена, разыскав отчетные данные среди десятков тысяч страниц приложений к проектам федеральных бюджетов, направленных в разные годы в Госдуму, он установил, что средства из резервного фонда использовались не часто. Решения принимались не чаще десяти раз в год. Фонд регулярно недорасходовался.

Но даже и этом случае средства уходили на цели, которые непредвиденными назвать никак нельзя.

Например, на празднование очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это событие ежегодно широко и душевно отмечается в нашей стране. Есть закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 годов». Есть закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Есть, наконец, государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», а до того эта же программа охватывала предшествующий период. И так далее.

В 2008 и 2013 годах из резервного фонда правительства выделялись средства на обеспечение мероприятий, посвященных соответственно 1020-летию и 1025-летию Крещения Руси, а в 2012 году — на финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением 300 подарочных наборов медалей «В память 200-летия Отечественной войны 1812 года».

В 2008 году были выделены 222,9 млн рублей на мероприятия, связанные с проведением Дней России в странах Латинской Америки.

Известны случаи, когда средства из резервного фонда выделялись для оказания материальной помощи гражданам, причем, в единичных случаях, конкретным лицам персонально, без ссылки на имеющиеся заслуги перед страной, что должно было быть сделано обязательно. К примеру, выделялись средства (30,1 млн рублей) для оказания единовременной материальной помощи отдельным сотрудникам подразделений специального назначения из расчета 100 тыс. рублей на одного человека.

Федеральному медико-биологическому агентству было выделено из резервного фонда до 7,4 млн рублей на оплату заключительных этапов лечения за рубежом некоей гражданки И.О. Скворцовой. Остается только догадываться, почему именно ей посчастливилось получить столь крупную сумму для, очевидно, дорогостоящего лечения, да еще за рубежом. Правда, по странному совпадению в тот период времени заместителем министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации была однофамилица указанной гражданки — В.И. Скворцова, которая в настоящее время является теперь уже министром здравоохранения Российской Федерации.

В 2017 году Д. Медведев неожиданно поменял всё, кроме названия.

Фонд сохранил свое название — резервный, но в новом положении о порядке расходования фондовых денег понятие «непредвиденные ситуации» исчезло как таковое.

Неограниченное право правительства произвольно использовать финансовые средства фонда было закреплено окончательно и стало осуществляться в многомиллиардных объемах, отраженных в федеральном бюджете одной общей цифрой.

Произошло прямое попрание духа бюджетного законодательства и перевод из публичной сферы в теневую решений о крупных бюджетных расходах.

Случилось это с молчаливого согласия депутатов и сенаторов, принявших и одобривших федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный, естественно, правительством Российской Федерации.

Ни при принятии, ни после принятия депутаты и сенаторы в рамках парламентского контроля даже не поинтересовались, почему в пожарном порядке и в упрощенной и единоличной форме принятия Д. Медведевым государственных решений необходимо было из резервного фонда срочно в 2017 году:

— субсидировать банки на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015—2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей;

— поддержать реализацию пилотных партий промышленной продукции в рамках подпрограммы «Развитие производства средств производства»;

— субсидировать российские организации на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств;

— докапитализировать Фонд развития промышленности,

— и так далее, еще 15 пунктов перечня мероприятий, направленных на «обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году» — в объеме до 107,5 млрд. рублей.

Это форменное безобразие, а не государственный подход к делу.

Заодно с положением о фонде был подправлен и Бюджетный кодекс. Его статья 4 о том, что «средства резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов…», пополнился словами «а также на иные мероприятия».

Фонд превратился в личный резерв премьера, правила использования которого хотя и определены постановлением правительства, но изменялись сразу после принятия положения. На 2018 год утвержден новый порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации.

Помимо бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в него стали зачисляться остатки средств федерального бюджета на 1 января 2018 г. в соответствии очередными поправками Бюджетного кодекса 14 ноября 2017 г., а также:

— средства от возврата в доход федерального бюджета в 2018 году остатков субсидий, предоставленных в 2017 году федеральным бюджетным и автономным учреждениям;

— бюджетные ассигнования в пределах не использованных по состоянию на 1 января 2018 г. субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращенных в доходы федерального бюджета;

— бюджетные ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете на 2018 год на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в случае отсутствия на 1 марта 2018 г. соглашений, заключенных между главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление указанных дотаций, и органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации — получателями указанных дотаций;

— бюджетные ассигнования на предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, в случае отсутствия на 15 февраля текущего года соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации.

Теперь средства резервного фонда могут идти на субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, на оказание финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации по решениям председателя правительства Российской Федерации; на предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций и иных мероприятий опять же по решениям председателя правительства Российской Федерации.

Бюджетным законом предусмотрен размер резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году в объеме 60 700,0 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — 10 000,0 млн рублей ежегодно.

Кроме этого фонда, есть и резервный фонд правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2018 году в объеме 4 918,3 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — 4 811,4 млн рублей.

В целом в бюджете есть и такое понятие, как резервные средства по виду расходов 870 «Резервные средства». Объемы резервирования (открытая часть) в 2018 году составляют 483,5 млрд рублей, или 2,9% общего объема расходов федерального бюджета, в 2019 году — 574,3 млрд рублей, или 3,5% общего объема расходов федерального бюджета, в 2020 году — 685,2 млрд рублей, или 4% общего объема расходов федерального бюджета.

Резервирование средств в 2018—2020 годах предусмотрено на осуществление мероприятий по отдельным решениям президента Российской Федерации (151,8 млрд рублей в 2018 году, 294,7 млрд рублей в 2019 году, 400,6 млрд рублей в 2020 году), на реализацию решений правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданских служащих (по 99,7 млрд рублей на 2018—2020 годы ежегодно), финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа, мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», а также компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (в 2017 году — 38,9 млрд рублей, в 2019 году — 27,8 млрд рублей, в 2020 году — 26,8 млрд рублей), финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» (в 2018 году — 29,9 млрд рублей, в 2019 году — 33,3 млрд рублей, в 2020 году — 35,9 млрд рублей) и другие цели.

В Википедии понятие «волшебная палочка (также волшебный жезл) — тонкая прямая палка или прут, иногда оформленная в виде копья или скипетра и с драгоценным камнем или какой-либо конструкцией на её конце. В современной лексике словосочетания «волшебная палочка» и «волшебный жезл», как правило, связываются с магией. Обычно палка фокусника имеет в длину не более 30 см и около 5−10 мм в диаметре.

Волшебная палка Д. Медведева имеет иное измерение — многомиллиардное, рублевое. И рукотворное происхождение — на глазах депутатской публики, просто так отдавшей свои полномочия одному отдельно взятому высокому чиновнику.

Закон не нарушен, потому что просто магически исправлен.