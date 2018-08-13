Грузинская валюта резко упала в цене

Тбилиси, , 19:24 — REGNUM Грузинская национальная валюта за последние несколько дней резко упала в цене, что вызвало беспокойство у населения и дало оппозиции очередной повод для обвинения властей в проведении неправильной экономической и финансовой политики.

Если еще неделю назад грузинский лари держался по отношению к доллару США на отметке 2,45 лари за $1, то в результате торгов на Тбилисской межбанковской валютной бирже его курс упал ниже отметки 2,6 лари за $1, а ряд коммерческих банков уже установил на покупку доллара курс 2,66 лари за $1.

Отметим также, что курс грузинского лари упал по отношению ко всем остальным валютам, за исключением российского рубля, который за последние дни по отношению к грузинской валюте стал еще дешевле, и если раньше купить 100 рублей можно было за 4 лари, теперь 100 рублей стоят 3,7 — 3,8 лари.

Депутат парламента Грузии от «Национального движения», экономист Роман Гоциридзе прямо обвиняет в происходящем правительство и Национальный банк и отмечает, что этот процесс повторяется в одно и то же время каждый год. По словам депутата, он еще месяц назад предупредил правительство об ожидаемом обесценивании лари, но к его предупреждению никто не прислушался.

«Когда туризм на пике, экспорт растет, наши измученные эмигранты присылают больше денег из-за границы, а лари все равно обесценивается, в этом вина ошибок и некомпетентности правительства. Опять пытаются свалить свои ошибки на других, достают из нафталина забытое понятие «внешнего фактора». Глупо утверждать, что лари обесценила девальвация турецкой лиры. Теоретически, обесценивание валюты торгового партнера вызывает удешевление товара в этой стране, соответственно, рост импорта из этой страны и отток валюты из нашей страны. Даже если бы это было так, на рост импорта требуются месяцы, так что обесценивание турецкой валюты никакой моментальной связи с падением нашего лари не имеет», — поясняет депутат в опубликованном на его странице в соцсети Facebook комментарии.

Он еще раз повторяет, что главной причиной падения курса лари является та политика, которую правительство Грузии, а под его давлением и Нацбанк проводят в последние месяцы.