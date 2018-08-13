На Украине хлеб может стать роскошью — эксперт

Киев, , 19:17 — REGNUM На Украине хлеб может сильно подорожать. Об этом написал на своей странице в Facebook сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Он призвал Киев восстановить госрегулирование цен на социально значимые продукты в условиях бедности населения.

«Что делают в Евросоюзе для сдерживания цен? В рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (САР) приняты меры по дополнительному финансированию фермерских хозяйств, пострадавших от засухи. Что делают в нашей стране? Руководство минагро заявляет, что не планирует дополнительной помощи аграриям, и для сдерживания цены не будет на внутреннем рынке ограничивать экспорт продовольственного зерна из Украины», — отметил Вилкул.

По его словам, власть вместо помощи сельхозпроизводителям существенно повысила налоговую нагрузку, лишила оборотных средств, сорвала обеспечение удобрениями и не дает, как делают во всем мире, необходимых дотаций из госбюджета.

«Власть фактически работает в интересах крупных корпораций, которые, учитывая рост цены на мировом рынке, хотят заработать дополнительно сотни миллионов долларов. Возможно, власть это делает не бескорыстно для себя… В Украине от 50 до 90% товаров из корзины социальных продуктов питания не просто сопоставимы с европейскими ценами, а подчас и выше. При этом в нашей стране самая низкая в Европе пенсия и зарплата», — подчеркнул Вилкул.

Ранее, 8 августа, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что Киев не собирается ограничивать объемы экспорта продовольственной пшеницы в 2019 году.

«На сегодняшний день (а это, напомню, уже 90% собранных площадей) вопрос введения ограничений на экспорт зерна не рассматривается… Прямые ограничения — самые нежелательные из них. Но уровень самоорганизации трейдингового рынка достаточно высок, и я убежден, что мы можем обойтись без крайних мер», — подчеркнул Мартынюк.

Заместитель министра отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум с зернотрейдерами, в котором будут закреплены прогнозные ожидаемые объемы экспорта продовольственной пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в Налоговом кодексе Украины был отменен спецрежим налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев. За январь-июль 2018 года Украина уменьшила поставки зерновых культур на внешние рынки на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,2 млрд долларов. По данным пресс-службы Института аграрной экономики Украины, за первое полугодие текущего года объем поставок зерновых составил 18,6 млн тонн. Сообщается, что пшеницы было продано 5,8 млн — на 1 млрд долларов, кукурузы — 12,1 млн тонн (на 2 млрд долларов), ячменя экспортировали 0,4 млн тонн — на 85 млн долларов. В январе-июне 2018 года 43,2% общего объема экспорта зерна пришлось на страны Азии.

По данным минагрополитики Украины, в период с июля 2017 по июнь 2018 года Украина поставила на внешние рынки 39,4 миллиона тонн зерна на сумму почти 6,4 миллиарда долларов. Пшеницы было продано 17,2 миллиона тонн на 2,83 миллиарда долларов, кукурузы — 17,8 миллиона тонн на 2,86 миллиарда долларов, ячменя — 4,3 миллиона тонн на 0,64 миллиарда долларов.

Напомним, в июле министерство сельского хозяйства США (USDA) понизило прогноз производства зерна в Украине в 2018—2019 маркетинговом году на 1 миллион тонн по сравнению с июньским прогнозом. По мнению ведомства, урожай составит 25,5 миллиона тонн.