«Северный поток-2» не остановить — украинские эксперты

Киев, , 19:12 — REGNUM Украинские эксперты выражают уверенность в том, что Украине и США уже не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

В частности, экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, что Украина потеряет большую часть прибыли от транзита российского газа и будет вынуждена снизить ставки транзита.

«Северный поток-2, как и Турецкий поток, будут построены, что приведет к резкому снижению транзита российского газа через Украину. Потенциальные потери Украины — $2 млрд в год, не считая затрат на модернизацию украинской ГТС, в связи с резким снижением транзита. Кроме этого, Украине придется снизить тариф на транзит в 1,5−2 раза, чтобы быть конкурентоспособной», — написал Скаршевский на своей странице в Фейсбуке.

Эксперт отметил, что Германия достигла компромисса с США по газовому вопросу.

«Позиция США против строительства против Северного потока-2 объясняется очень просто: ничего личного, только бизнес. США лоббирует интересы своих компаний по сжиженному газу, которые планируют отхватить кусок огромного газового европейского пирога. Германия уже пошла на компромисс и начала строить терминал по сжиженному газу, который будет принимать, в т.ч. и американский газ», — добавил он.

Он также проинформировал о росте спроса на газ в Европе.

«Украина больше всех заинтересована в значительном увеличении объемов поставок российского газа в Европу, чтобы сохранить украинскую газотранспортную систему. Благо, спрос на газ в Европе будет увеличиваться», — подытожил Скаршевский.

В свою очередь эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский сообщил, что Германия и Россия будут строить «Северный поток-2» в обход территориальных вод Дании.

Он также сравнил попытки президента Украины Петра Порошенко убедить Германию отказаться от идеи строительства «Северного потока-2» с неудачными ухаживаниями Финтика из пьесы Ивана Котляревского «Москаль-волшебник».

"Пока Петр Алексеевич исполнял партию Финтика из «Москаль-чарiвник» («Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — написал Порошенко в своем Twitter), поток пошел дальше», — написал Землянский на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» «троянским конем» Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности.

«Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза. Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — написал Порошенко в Фейсбуке.

Напомним, 10 августа проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут проекта «Северный поток-2» в Дании. По сообщению Nord Stream 2 AG, альтернативный маршрут пройдет в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. В Nord Stream отметили, что альтернативный маршрут на 36 километров длиннее основного и потребует дополнительных затрат, а рассмотрение заявки на альтернативный маршрут газопровода может занять до года.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина получила около 3 млрд долл прибыли от прокачки российского газа в ЕС.