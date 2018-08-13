Миссия МВФ в сентябре посетит Украину

Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в начале сентября посетит Киев для обсуждения дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине, сообщает 13 августа пресс-служба фонда.

Как уточняется, визит организуется по запросу украинской стороны и будет проходить с 6 по 19 сентября 2018 года.

Стороны намерены обсудить «дельнейшие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ для поддержания политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого всеобъемлющего роста экономики Украины», говорится в сообщении.

Напомним, после состоявшегося 8 августа телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко и госсекретаря США Майка Помпео в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что следующий транш кредита МВФ принципиально согласован и может был получен Киевом уже в сентябре. Точная сумма транша и дата его поступления при этом не сообщались.

В конце июля МВФ одобрил обновленный план Киева по созданию антикоррупционного суда. Таким образом была снята одна из основных преград на пути к получению Украиной очередного транша. Спорным вопросом остается цена на газ для населения Украины — МВФ требует её повышения в пределах 60%.

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