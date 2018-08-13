В Литве нашли оправдание бедности населения

Вильнюс, , 18:59 — REGNUM Депутат Сейма Литвы от главной правящей фракции партии Союз крестьян и Зелёных Литвы, заместитель председателя парламентского комитета по социальным делам и труду Томас Томилинас возмутился новейшей информации департамента статистики Литвы о том, что больше пятой части населения Литвы живёт за гранью нищеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 августа.

Томилинас заявил, что новые цифры появились в результате смены методики подсчёта уровня риска со стороны Евростата, что и увеличило рост бедности в Литве. Кроме того, политика возмутила «ложная интерпретация» СМИ, в которой данные связывают непосредственно с работой действующего парламента и правительства. Томилинас подчёркивает, что новейшие данные о бедности в Литве — информация от 2017 года, т. е. фактически первого года работы литовского парламента нового созыва, а значит рост бедности якобы нельзя связывать с решением действующих властей, а следует подождать данных в 2019 году за 2018 год, когда многие реформы правящих и правительства уже вступили в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в стране за чертой бедности находилось 650 тыс. человек, что составляет 22,9% населения. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Официальная черта бедности в Литве — 307 евро на одного человека или 644 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей.

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