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Прокуратура Турции начала расследование по факту падения курса лиры

Экономика

Расследование ведётся в отношении ряда СМИ и отдельных лиц

Анкара, 13 августа 2018, 18:38 — REGNUM  Турецкие правоохранительные органы начали официальное расследование причин финансового кризиса в стране. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Турции.

Как отмечается, расследование ведётся в отношении средств массовой информации и отдельных лиц, действия которых могут представлять угрозу экономической безопасности республики.

Тем временем ряд СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Турции сообщает, что расследование ведётся в том числе в отношении нескольких сотен аккаунтов в сети, владельцы которых занимались распространением фальшивых новостей с целью «провоцирования роста обменного курса».

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении в два раза пошлин на турецкую сталь и алюминий — до 50% и 20% соответственно. Эти новости вызвали падении курса турецкой лиры по отношению к доллару на 20%.

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Экономика Турции
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