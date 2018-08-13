За семь месяцев оборот розничной торговли в Узбекистане вырос на 4%

Ташкент, , 18:50 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года товарооборот розничной торговли составил 69 трлн сумов (600 млрд рублей), что на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 13 августа в пресс-службе государственного комитета республики по статистике.

Товарооборот крупных предприятий вырос на 18,5%, до 9 трлн сумов (78,4 млрд рублей), субъектов малого бизнеса — на 2,2%, до 60 трлн сумов (522,5 млрд рублей). Среди регионов Узбекистана наибольшие темпы роста данного показателя зарегистрированы в Бухарской (6,3%), Джизакской (6%) областях и Каракалпакстане (5,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $17,8, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Наибольший товарооборот приходится на Кита, Россию и Казахстан.