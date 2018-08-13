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Бюджет РФ за январь — июль исполнен с профицитом в 2,5% ВВП

Экономика

Профицит бюджета за семь месяцев составил 1 трлн 383 млрд рублей

Москва, 13 августа 2018, 18:20 — REGNUM  Федеральный РФ за январь — июль 2018 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом в 1 трлн 383,3 млрд рублей, или 2,5% ВВП. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба министерства.

Согласно приведённым данным, доходы бюджета за семь месяцев составили 10 трлн 497,9 млрд рублей, или 61,5% к объёму доходов, предусмотренному законом о федеральном бюджете на 2018−2020 годы. Расходы составили 9 трлн 114,6 млрд рублей, или 54,9% от предусмотренного в законе.

Нефтегазовые доходы за указанные период составили 4 трлн 684,3 млрд рублей, ненефтегазовые — 5 трлн 813,6 млрд рублей. Наибольшая часть расходов пришлась на социальную политику (2,77 трлн рублей) и национальную оборону (1,65 трлн рублей).

Объём средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 августа составил 4 трлн 844,4 млрд рублей.

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