За семь месяцев внешний товарооборот Узбекистана увеличился на 24%

Ташкент, , 18:36 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $17,8 млрд, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 13 августа в пресс-службе государственного комитета республики по статистике.

Объем экспорта увеличился на 15,7%, до $7,6 млрд, импорта — на 31,4%, до $10,2 млрд. На страны СНГ приходится 38,5% от удельного веса внешнего товарооборота Узбекистана. На Китай приходится 18,8% товарооборота республики, на Россию — 18,2%, Казахстан — 9,6%, Турцию — 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот Узбекистана c Россией составил $2,836 млрд, с Китаем — $2,881 млрд, с Казахстаном — $1,437 млрд.

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