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В Омской области пресечен ввоз 210 тонн фруктов из Казахстана

Экономика

Почти у всех партий плодоовощной продукции отсутствовал фитосанитарный сертификат

Омск, 13 августа 2018, 20:30 — REGNUM  Сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области задержали 11 грузовых автомобилей из Казахстана, которые пытались провести в Россию 210,3 тонны плодоовощной продукции, сообщили 13 августа в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки товара выяснилось, что в десяти случаях отсутствует фитосанитарный сертификат товаров, в одном случае были указаны нектарины вместо персиков. Груз был возвращен поставщику.

Напомним, 9 августа в Россельхознадзоре сообщили, что профильное ведомство в Казахстане выполняет недостаточный контроль продукции, ввозимой в Россию из третьих стран. Так, в начале августа было выявлено пять грузов с продукцией, зараженной карантинными объектами.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор: Казахстан недостаточно проверяет фрукты из третьих стран

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Экономика Казахстана
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