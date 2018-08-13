В Омской области пресечен ввоз 210 тонн фруктов из Казахстана

Омск, , 20:30 — REGNUM Сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области задержали 11 грузовых автомобилей из Казахстана, которые пытались провести в Россию 210,3 тонны плодоовощной продукции, сообщили 13 августа в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки товара выяснилось, что в десяти случаях отсутствует фитосанитарный сертификат товаров, в одном случае были указаны нектарины вместо персиков. Груз был возвращен поставщику.

Напомним, 9 августа в Россельхознадзоре сообщили, что профильное ведомство в Казахстане выполняет недостаточный контроль продукции, ввозимой в Россию из третьих стран. Так, в начале августа было выявлено пять грузов с продукцией, зараженной карантинными объектами.

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