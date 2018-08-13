Волгоградские аграрии собрали 3 млн тонн зерна

Волгоград, , 17:32 — REGNUM В Волгоградской области собрано 3 млн тонн зерна. Об этом на совещании в правительстве региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщила 13 августа пресс-служба правительства. По словам главы региона, из-за сложных погодных условий уборка идет по скорректированному плану.

«Серьезный рубеж в три миллиона тонн зерновых пройден. До выполнения плана, поставленного государством, осталось 400 тысяч тонн зерна», — сказал Андрей Бочаров.

Сейчас в Волгоградской области продолжает работать оперативных штаб, а сама уборка идет по скорректированному в зависимости от погоды плану. Также все аграрии обеспечены необходимой техникой и горюче-смазочными материалами.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров заявлял о том, что повышение стоимости горюче-смазочных материалов может негативно сказаться на уборочной кампании, а также на весенних полевых работах. В июле стало известно, что регион получил более 186 млн рублей в качестве компенсаций из-за роста цен на ГСМ.

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