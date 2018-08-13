Минфин Дагестана опроверг рост госдолга на 4 млрд рублей

Махачкала, , 17:28 — REGNUM В 2018 году Дагестан взял в Федеральном казначействе краткосрочный бюджетный кредит в сумме 4 млрд рублей. Срок его возврата — 16 августа 2018 года. Данный кредит не влияет на общую сумму государственного долга республики, сообщили ИА REGNUM 13 августа в министерстве финансов Дагестана.

В ведомстве также объяснили причину, которая заставляет субъекты РФ брать подобные краткосрочные кредиты — на срок до 90 календарных дней.

«Необходимость в них возникает из-за временной разницы в сроках поступления доходов и осуществления расходов в текущем финансовом году», — говорится в сообщении минфина.

Напомним, ранее ряд дагестанских СМИ, ссылаясь на Минфин РФ, сообщил, что якобы государственный долг республики вырос за шесть месяцев 2018 года на 4 млрд рублей. Таким образом, общий размер госдолга стал больше на 33%, что является антирекордом среди российских регионов.

В министерстве финансов Дагестана сообщили ИА REGNUM, что на 1 января 2018 года госдолг Дагестана составлял 12,2 млрд рублей. За 2017 год он снизился на 3,6 млрд рублей (22,6%). К концу 2018 года дагестанские финансисты расчитывают на снижение размера государственного долга на 2,1 млрд рублей.