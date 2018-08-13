Саудовская Аравия поможет Илону Маску выкупить акции Tesla

Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Основатель Tesla Motors Илон Маск ведёт переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии о продаже акций компании с целью её вывода с биржи и перевода в формат непубличной компании. Об этом сам бизнесмен сообщил 13 августа в своём микроблоге в Twitter.

Маск добавил, что переговоры ведутся и «с некоторым числом других инвесторов», однако подробностей приводить не стал. По словам главы Tesla, он хотел бы, чтобы компания «продолжала располагать широкой инвесторской базой».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники уже сообщило, что суверенный фонд Саудовской Аравии ведёт переговоры с руководством Tesla об участии в сделке, которая поможет Илону Маску выкупить компанию у акционеров. Отмечалось, что в Эр-Рияде хотят таким образом обезопасить себя на случай рисков на нефтяном рынке.

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Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее Илон Маск сообщил в своём микроблоге в Twitter, что «думает о выводе Tesla с биржи при цене $420 за акцию». Позднее в СМИ появилась информация о том, что данным «твитом» заинтересовалась комиссия по ценным бумагам и биржам США. Регулятор усмотрел в действиях главы Tesla признаки нарушения закона о защите прав инвесторов.

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