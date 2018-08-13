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За семь месяцев индекс промпроизводства в Казахстане составил 105,1%

Экономика

Объем добычи нефти увеличился на 6,1%

Астана, 13 августа 2018, 18:16 — REGNUM  По итогам семи месяцев 2018 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 105,1%, сообщили 13 августа в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем добычи нефти увеличился на 6,1%, медной руды — на 4,4%, муки — на 15,2%, бензина — на 13,1%, плоского проката — на 7,2%, электроэнергии — на 7%. Объем производства дизельного топлива снизился на 0,5%, рафинированной меди — на 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года индекс промышленного производства составил 105,2%. Объем добычи нефти за этот период увеличился на 6,1%, медной руды — на 3,6%.

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Экономика Казахстана
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