Безработица в Казахстане держится на одном уровне 15 месяцев

Астана, , 18:21 — REGNUM По состоянию на конец июля численность безработных в Казахстане составила 442,5 тыс. человек, уровень безработицы — 4,9%, сообщили 13 августа в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В органах занятости зарегистрировано 154,6 тыс. человек, или 1,7% от численности рабочей силы. В целом в экономике республики заняты 8,7 млн человек, в том числе наемные работники — 6,6 млн человек.

Напомним, безработица в Казахстане держится на уровне 4,9% с апреля 2017 года. В феврале 2018 года в национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что официальный уровень безработицы в некоторых регионах республики занижен в пять раз.

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