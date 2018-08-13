Силуанов продолжает приукрашивать положение дел в экономике РФ?

Москва, , 17:09 — REGNUM Утверждения первого вице-премьера РФ Антона Силуанова о том, что российские власти смогли перестроить рынок на внутрироссийское производство, едва ли соответствует действительности, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее высказывание российского министра.

«Утверждения о том, что мы в значительной степени перевели на собственные мощности всё, что связано с потребительскими товарами, слегка контрастирует с тем, что по итогам 2017 года импорт продовольствия в Россию вырос практически до 30 млрд долларов, — сказал Григорьев. — Это очень большой рост по сравнению с 2014-м, 2015-м и 2016-м годами. И Россия продолжает быть зависимой от импорта продовольствия».

Кроме того, зависимость сохраняется и в том, что ей приходится обслуживать свои производственные мощности, требующие импортного оборудования и запасных частей.

«Силуанов вторит тем заявлениям, что мы будто бы полностью провели импортозамещение, достигли всех социальных целей, бюджет сбалансировали, и перед нами не осталось никаких барьеров, — отметил Григорьев. — Но всё это противоречит реальной практике. Нет никаких признаков того, что за истекшие три-четыре года прошла какая-то тотальная работа по промышленному обновлению и движению в сторону экономической независимости. Поэтому я считаю, что Силуанов приукрашивает действительность и не совсем прав. А точнее — совсем не прав».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, выступая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», заявил, что российские власти смогли перестроить рынок на внутрироссийское производство, особенно в секторе потребительских товаров, и тем самым обезопасили в значительной мере цены на эти товары от колебания курса валют.

«Тем не менее, возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5%», — сказал Силуанов.

Кроме того, министр признал, что российский рубль действительно ослаб примерно на 4% после того, как власти США объявили о новых санкциях против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов дал прогноз по инфляции из-за ослабления рубля