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Мурзин и Веревкин больше не хозяева ЯрОблЕИРЦ

Экономика

Единый расчетный центр Ярославской области официально сменил владельцев

Мурзин и Веревкин больше не хозяева ЯрОблЕИРЦ
ЯрОблЕИРЦ

Ярославль, 13 августа 2018, 17:04 — REGNUM  В Ярославской области поменялся собственник крупнейшего расчетного центра в сфере ЖКХ — «ЯрОблЕИРЦ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Едином государственном реестре юридических лиц сменился учредитель ООО «ЕИРЦ», которое, в свою очередь, является учредителем АО «ЯрОблЕИРЦ». Ранее учредителем «ЕИРЦ» были два физических лица из Подмосковья — Мурзин и Веревкин. Теперь вместо них владельцем 100% долей в обществе стала Валерия Богомазова. О ней практически ничего неизвестно.

Вероятно, это связано с переходом расчетного центра под контроль бизнесмена Анатолия Яблонского. Генеральным директором «ЯрОблЕИРЦ» был назначен Александр Белов, связанный через ряд фирм с Яблонским. Таким образом предприниматель получил фактический контроль над расчетным центром. Теперь смена собственника оформлена и юридически.

Ставшие легендой в Ярославле Мурзин и Веревкин, таким образом, ушли в историю.

Читайте ранее в этом сюжете: ЯрОблЕИРЦ поменял владельца?

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Реформа ЖКХ
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