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Нацбанк Таджикистана: за полгода цены и тариф выросли менее, чем на 1%

Экономика

За месяц инфляция выросла на 1,1%

Душанбе, 13 августа 2018, 16:51 — REGNUM  В Таджикистане инфляция в июле 2018 года составила 1,1%. Об это сегодня, 13 августа, сообщает Национальный банк страны, передает «Авеста».

Месяцем ранее, в июле этот показатель был ниже — 0,5%. Выходит, что за первую половину 2018 года цены и тарифы в Таджикистане выросли на 0,9%, сообщает финансовый регулятор.

Отмечается, что уровень инфляции за последние 12 месяцев зафиксирован на отметке 2,3%. Правительство страны в текущем году, как и ранее, планирует удерживать инфляцию на уровне 7%. По итогам прошлого 2017 года этот показатель составил 6,7%.

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Экономика Таджикистана
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