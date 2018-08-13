Путин: В районе Каспийска будет построен глубоководный порт

Астана, , 16:44 — REGNUM До 2025 года в районе дагестанского города Каспийска будет построен глубоководный порт. Он сможет принимать большегрузные суда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Пятого каспийского саммита, который состоялся 12 августа в казахстанском городе Актау.

«Запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта в районе Каспийска, который будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн», — приводит слова Путина его пресс-служба.

Как отметил президент, реализация проекта по возведению порта будет вестись в соответствии со стратегией развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года, принятой в России. Этим документом определены перспективы комплексной модернизации каспийских морских коммуникаций, а также сопутствующей железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, рассказал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в городе Актау прошел V Каспийский саммит. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. В ходе саммита была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Кроме того, в ходе встречи пяти лидеров прикаспийских государств обсуждались вопросы сотрудничества на Каспии в области безопасности, защиты биоресурсов, транспорта, экологии и другие вопросы.

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