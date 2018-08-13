Центробанк повысил курс доллара на 14 августа до 68,22 рубля

Москва, , 16:41 — REGNUM Банк России установил на 14 августа официальный курс доллара на уровне 68,2234 рубля, курс евро — на уровне 77,6519 рубля, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, курс доллара повышен на 1 рубль 31,59 копейки относительно предыдущего показателя, курс евро — на 97,59 копейки.

Напомним, курс доллара на открытии торгов 13 августа впервые с апреля 2016 года превысил уровень 68 рублей. Аналитики не исключают, что к предстоящей осени американская валюта может подорожать до 75 рублей.

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