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Центробанк повысил курс доллара на 14 августа до 68,22 рубля

Экономика

Курс евро повышен до 77,6 рубля

Москва, 13 августа 2018, 16:41 — REGNUM  Банк России установил на 14 августа официальный курс доллара на уровне 68,2234 рубля, курс евро — на уровне 77,6519 рубля, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, курс доллара повышен на 1 рубль 31,59 копейки относительно предыдущего показателя, курс евро — на 97,59 копейки.

Напомним, курс доллара на открытии торгов 13 августа впервые с апреля 2016 года превысил уровень 68 рублей. Аналитики не исключают, что к предстоящей осени американская валюта может подорожать до 75 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар к осени может вырасти до 75 рублей

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