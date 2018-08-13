Почему Конвенция о правовом статусе Каспия обеспокоила США?

Москва, , 16:44 — REGNUM Дешёвый газ из Туркмении блокирует доступ сжиженного природного газа из США на европейские рынки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Дело в том, что традиционные источники газа в Северном море, обеспечивающие Европу, вырабатываются очень быстро, — отметил Делягин. — Мы привыкли говорить, что даже с учётом «Северного потока — 2» у европейцев будет дефицит газа, и поэтому в ЕС найдётся место и для СПГ из США. Так вот благодаря этому соглашению не будет места. Именно поэтому американцы так сильно возбудились. Дешёвый туркменский газ будет выбивать не российское голубое топливо, а блокировать доступ в Европу сверхдорого сжиженного природного газа из США».

Напомним, что подписание 12 августа Конвенции о правовом статусе Каспийского моря вызвало неоднозначную реакцию на Западе. В частности CNN объявило подписанный документ важнейшей победой Москвы, благодаря которой РФ сможет «реализовывать свои планы на Ближнем Востоке».

«Не стоит забывать, что для запуска крылатых ракет по Сирии Россия выбрала именно Каспийскую флотилию. В Москве Каспийское море рассматривают как важнейший элемент отношений с Ираном — страной на южной границе моря, которая тоже принимала участие в переговорах. Это соглашение является важнейшим элементом всё более амбициозной ближневосточной стратегии России и её связей с Ираном в регионе», — объявили в эфире CNN.