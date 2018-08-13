В 2018 году Узбекистан на 5% уменьшил экспорт урана

Ташкент, , 18:09 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал уран на $106,9 млн, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 13 августа издание Kun. uz со ссылкой на данные Госкомстатистики.

Узбекистан экспортирует уран в Южную Корею и США. Долгосрочный контракт с Сеулом был подписан в ноябре 2017 года в ходе официального визита президента республики Шавката Мирзиёева.

Напомним, в сентябре 2017 года Узбекистан подписал контракт на семь лет с американской компанией Nukem на поставку урана. Стоимость соглашения составила $300 млн.

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