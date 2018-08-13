Финляндия инвестирует в Костромскую область более 230 млн рублей

Кострома, , 16:14 — REGNUM Костромская область подписала инвестиционное соглашение с финскими бизнесменами на 230 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Глава региона Сергей Ситников провел встречу с финской делегацией и руководством предприятия «ВолгаСтрап», которое входит в группу финско-швейцарской компании «SPECTA AG».

Как отмечает ГТРК «Кострома», согласно договоренности местные власти предоставят инвесторам на период окупаемости проекта — в течение 9 лет — режим налоговых льгот. Инвесторы планируют запустить новую линию по производству ПЭТ-ленты на 3 000 тонн в год, а также строительство складских помещений.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Костромской области с Финляндией за прошлый год составил 7,2 миллионов долларов США. Регион экспортирует древесину, изделия из древесины и черные металлы. Из Финляндии в Костромскую область поставляются машины и оборудование, клеи, бумага, инструменты.

ИА REGNUM напоминает, что «SPECTA AG» уже реализовала в Костромской области два проекта с общим объемом инвестиций более 930 миллионов рублей.

Основными покупатели продукции заводов являются предприятия металлургии, трубной и деревоперерабатывающей индустрии, производства строительных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция предприятия экспортируется в страны Европы, на Ближний Восток и в Южную Африку.

Справка ИА REGNUM. Финско-швейцарская компания «SPECTA AG» является крупнейшим производителем в области промышленной упаковки в России и СНГ, центральный офис которой расположен в Костроме. Компания предлагает услуги в области защиты груза при транспортировке, включающий в себя автоматическое обвязочное оборудование, упаковочный инструмент, упаковочные ленты и маркировку.