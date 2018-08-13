Фермерам Киргизии выдали свыше 4,7 млрд рублей льготных кредитов

Бишкек, , 16:02 — REGNUM В январе-августе 2018 года фермеры и аграрии Киргизии в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» получили в коммерческих банках льготные кредиты на общую сумму свыше 4 млрд 852,7 млн сомов (более 4,75 млрд рублей). Об этом сегодня, 13 августа, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Всего за этот период было выдано 10 636 кредитных займов. Из выделенных сумм на растениеводство направлено более 1,17 млрд сомов (около 1,15 млрд рублей), на животноводство — свыше 2,73 млрд сомов (около 2,68 млрд рублей), на переработку и услуги — более 950 млн сомов (931 млн рублей).

Больше всего денег по сельхозкредитам получили жители Чуйской области — 1978 займов на сумму свыше 1,47 млрд сомов (более 1,44 млрд рублей), Джалал-Абадской области — 2131 займ на более чем 840 млн сомов (более 824 млн рублей) и Ошской области — 1610 займов на сумму свыше 732 млн сомов (около 718 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — 1782 кредита на более чем 642 млн рублей (629 млн рублей), Таласская область — 1106 кредитов на сумму свыше 433 млн сомов (около 425 млн рублей) и Нарынская область — 1155 кредитов на более чем 451 млн сомов (свыше 442 млн рублей). Замыкает список Баткенская область — 874 кредита почти на 278 млн сомов (более 272 млн рублей).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2017 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил около 521 млрд сомов (более 510,7 млрд рублей по текущему курсу).

При этом вклад сельскохозяйственной отрасли в экономику страны в этот период превысил 64,2 млрд сомов (около 63 млрд рублей) или 12,3% от ВВП Киргизии.