В Смоленске обсудили отмену роуминга между РФ и Белоруссией

Смоленск, , 15:53 — REGNUM В ходе совместного заседания коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России стороны рассмотрели план действий, касающийся отмены роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе минсвязи Белоруссии.

«Один из способов решения поставленной задачи (по отмене роуминга — прим. ИА REGNUM ) — гармонизация тарифов на роуминг, практическая реализация потребует участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых министерств», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2017 года депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене роуминга в рамках Союзного государства между РФ и Белоруссией. Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко также предложила отменить роуминг в пределах Союзного государства.

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