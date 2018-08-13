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На долю АЭС приходится 18,9% вырабатываемой в России энергии – Росатом

Экономика

Госкорпорация поставила очередной рекорд в российской атомной энергетике

Москва, 13 августа 2018, 15:48 — REGNUM  Доля атомной генерации в производстве электроэнергии в России достигла 18,9%, говорится в отчете госкорпорации «Росатом» за 2017 год.

«35 энергоблоков десяти действующих АЭС выработали 202,9 млрд кВт·ч — это очередной рекорд для российской атомной энергетики», — сказано в документе.

Большая часть вырабатываемой энергии — 100,36 млрд кВт. ч — приходится на электростанции в объединенной электрической системе Центра (объединяет территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации). При этом доля вырабатываемой на АЭС энергии в этом регионе составляет 42,3%.

Сообщается, что успех в выработке энергии достигнут благодаря сооружению и вводу в эксплуатацию новых мощностей. В частности, были произведены энергетические пуски блока №1 Ленинградской АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС. В промышленную эксплуатацию был введен энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2.

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Атомная энергетика
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