Объем зарубежных заказов «Росатома» сохранился на уровне $133 млрд

Москва, , 15:29 — REGNUM Портфель зарубежных заказов «Росатома» на 10-летний период составил $133,5 млрд, следует из годового отчета госкорпорации за 2017 год.

«Заключено 11 межправительственных соглашений и 16 крупных межведомственных договоренностей», — говорится в документе.

Государственная корпорация выступила партнером при подписании «рамочных» межправительственных соглашений между Россией и Камбоджей, Парагваем, Суданом, Таджикистаном и Узбекистаном.

К ключевым событиям года отнесено подписание генерального рамочного соглашения между Россией и Индией о сооружении энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам» и вступление в силу пакета контрактов на сооружение четырехблочной АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Отмечается, что по итогам 2016 года объем 10-летнего портфельного заказа «Росатома» составлял $133,4 млрд.

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