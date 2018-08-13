Доллар к осени может вырасти до 75 рублей

Москва, , 15:26 — REGNUM Понедельник (13 августа) начался для российского рубля с укрепления против доллара США. Пара USD/RUR отступила от максимума, достигнутого в начале торговой сессии чуть выше уровня 69,17 рубля за доллар и к середине торговой сессии понедельника рубль укрепился до 67,71. Укрепление составило почти 1,5 рубля менее чем за половину торговой сессии, что свидетельствует о высокой волатильности пары в начале торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«К факторам, с которых началось ослабление рубля можно отнести, во-первых, действия Минфина РФ, который скупал доллары США в соответствии с бюджетным правилом в объемах, соответствующих абсолютным максимумам за все время подобных операций. И, во-вторых, снижение нефтяных котировок — Brent подешевела с $75 до почти $71,50 за баррель на фоне укрепления доллара США и неопределенности относительно действий ОПЕК осенью», — пояснил эксперт.

Однако основным драйвером, который привел к столь сильной распродаже российского рубля во второй половине прошедшей недели выступил новый пакет санкций США, который с осени этого года может быть направлен на запрет покупки российских облигаций иностранными инвесторами, а так же на ограничение по валютным операциям для крупных российских банков. Даже инсайд из Белого дома вечером 10 аввгуста о том, что готовится альтернативный законопроект, предполагающий только санкции в отношении физических лиц, подозреваемых в причастности к вмешательству в президентские выборы в США не остановил распродажи российских активов и рубля.

«Таким образом, можно ожидать, что ослабление российского рубля против доллара США еще не завершено. Активная фаза с высокой волатильностью, скорее всего, продолжится в начале текущей торговой недели. Техническая перекупленность пары USD/RUR приведет к укреплению рубля 13 августа до уровня 66,80 — 67 рублей за доллар, после чего можно будет увидеть 69,90 — 70 в середине или к концу текущей недели. Чуть более среднесрочный взгляд предполагает ослабление рубля до 75 рублей за доллар ближе к осени 2018 года», — считает Авинов.

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