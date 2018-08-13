В Новгородской области уменьшилось число «чёрных кредиторов»

Великий Новгород, , 15:21 — REGNUM В Новгородской области за год число микрофинансовых организаций уменьшилось с 12 до пяти. В стадии ликвидации находятся один из 19 ломбардов, восемь из 18 кредитных потребительских кооперативов (КПК) и все три сельскохозяйственных КПК. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения по Новгородской области Северо-Западного главного управления Банка России.

По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алины Газаловой, в прокуратуру Новгородской области направлено несколько обращений о деятельности «чёрных кредиторов», возбуждены три дела о незаконном кредитовании физических лиц с последующим возмещением за счёт материнского капитала, все они находятся на рассмотрении в судах. Кроме того, Банк России направил в управление МВД по Новгородской области информацию о незаконном использовании юридическим лицом словосочетания «микрофинансовая организации».

Отметим, что, статистика службы судебных приставов показывает, что сумма долга по кредитам в Новгородской области ежегодно увеличивается примерно на 10−12%. Так, к началу лета жители региона были должны финансовым организациям 6,4 млрд рублей. При этом за пять месяцев 2018 года судебные приставы рассмотрели обращения 17 граждан, так или иначе пострадавших из-за необдуманно оформленных займов в микрофинансовых организациях. Среди них — договор на «быстрые» 20 тыс. рублей под более чем 700% годовых и другие подобные случаи.