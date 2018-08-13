«Уникальный момент для сближения»: «родная» Украина поддержала Лукашенко

Киев, , 15:19 — REGNUM На Украине обсуждают заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее обвинил Россию в невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 августа.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — подчеркнул Лукашенко во время посещения завода «Гомсельмаш».

Заявление Лукашенко цитируют практически все центральные СМИ Украины.

«Сейчас уникальный момент, чтобы пойти на сближение с Беларусью. Которая уже не может терпеть унижений от РФ и готова сближаться с нами», — рассуждает, в частности, украинский экономист Максим Кухар.

Эксперт предлагает Киеву «срочно дать» Белоруссии ряд преимуществ на украинских товарных рынках и не нарушать договоренности.

«При этом вполне можно ущемить компании из ЕС — ведь это образование хорошо показало — что они больше предатели, чем союзники. А с Беларусью требуется сближение, потому что цена вопроса — не экономика. А отсутствие военной угрозы по всей северной границе. Ведь если русские танки станут с севера за два часа хода от Киева — то хорошими отношениями с ЕС мы их не остановим», — добавил экономист.

Украинская газета «Деловая столица» «разоблачает» следующий план действий — якобы сейчас Лукашенко «окончательно надоел» президенту России Владимиру Путину и тот решил сменить руководство соседней республики. В материале неоднократно подчеркивается, что данный сценарий — «скорее всего, правда».

«Москва субсидировала Минск не менее чем на $10 млрд ежегодно… Теперь ко всему этому идет северный пушной зверек. Причем сразу и бесповоротно», — утверждает издание.

Также СМИ отмечает, что для Украины «смена власти в Минске на более пророссийскую» — это плохо.

Отдельные издания используют как главную мысль не критику Лукашенко в адрес России, а якобы надежды лидера Белоруссии на «родную» Украину.

«…надо дружить с братской Украиной… генеральному директору (Гомсельмаша) я сказал, что есть еще родная Украина. С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у нее нет», — такую фразу президента РБ приводит «Деловой Славянск».