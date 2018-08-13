«Пенсионеры не хотят быть выброшенными из жизни»

Нарьян-Мар, , 15:02 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение положительное, но для жителей Крайнего Севера с суровыми условиями жизни, надо сохранить льготный возраста выхода на пенсию (50 лет для женщин, 55 лет для мужчин), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель комплексного центра социального обслуживания граждан, руководитель регионального отделения «Красный крест» (Ненецкий АО) Светлана Хатанзейская.

Во-первых, по ее мнению, учитывая климатические условия в северных регионах страны, больше девяти месяцев полярная ночь, нехватка солнца, труднодоступность, высокие цены на продукты питания, естественно, состояние здоровье у граждан высокого возраста не очень хорошее, поэтому возраст выхода на пенсию надо сохранить на прежнем уровне.

Во-вторых, из-за увеличивающегося количества пенсионеров наблюдается высокая нагрузка на молодые кадры. Поэтому хотелось, чтобы открывались новые производства, на которых работали люди предпенсионного и пенсионного возраста. На сегодняшний день в Ненецком АО существует безработица даже среди молодёжи, имеющих одни или два высших образования.

«При повышении пенсионного возраста нужно сделать так, чтобы пенсионеры не были выброшены из жизни, они этого просто не переживут. Одно дело, когда они работают и получают пенсию, другое дело, когда они встанут в ряды безработных, для них это будет очень унизительно, морально тяжело, поэтому их надо обеспечить работой, например на дому. Просто повысить пенсионный возраст — неправильно, людям преклонного возраста нужны гарантии на труд», — высказал свое мнение Хатанзейская.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»