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Треть социальных объектов на Украине не подготовлено к отопительному сезону

Экономика

Более 70% теплосетей на Украине изношены

Треть социальных объектов на Украине не подготовлено к отопительному сезону
Josh Wedin
Батарея отопления

Киев, 13 августа 2018, 14:54 — REGNUM  Порядка 67% объектов социальной структуры на Украине подготовлено к отопительному сезону 2018−2019 годов, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 13 августа «112 Украина».

По его словам, подготовка к отопительному сезону идет согласно плану. Речь идет о школах, больницах, детских садах, а также о теплоснабжающих предприятиях.

Напомним, на Украине более 70% теплосетей изношены, что приводит к потере 13−15% тепла. А в Киеве порядка 70% теплосетей служат больше 25 лет, что превышает максимальный срок их эксплуатации. Так, летом в столице Украины было выявлено 1,69 тыс. аварийных и гидравлических повреждений.

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Теплоснабжение
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