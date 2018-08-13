На «КАМАЗе» устроили динамический показ техники для делегации из Казахстана

Набережные Челны, Татария, , 14:54 — REGNUM Делегация из Казахстана во главе с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым посетила завод «КАМАЗ» и смогла оценить достоинства российской автотехники во время устроенного динамического показа, сообщает 13 августа пресс-служба предприятия.

Во время визита на завод члены делегации ознакомились с работой заводского научно-технического центра, цехами нового завода по производству каркасов кабин, а также осмотрели производственные площади Камского индустриального парка «Мастер».

Отмечается, что в составе делегации завод посетили акимы городов Талдыкоргана и Капшагая Дастан Шалтабаев и Талгат Кайнарбеков, а также журналисты казахстанских СМИ. Гостей сопровождал генеральный директор Внешнеторговой компании «КАМАЗ» Рафаил Гафеев.

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