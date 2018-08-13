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«Лучше дольше работать, но при этом получить достойную пенсию»

Экономика

Пенсионная реформа должна кардинально изменить уровень жизни пенсионеров заявила эксперт

Волгоград, 13 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Страна вынуждена проводить пенсионную реформу. Нынешняя пенсионная система в стране устарела. С одной стороны, как человек пре пенсионного возраста, я против повышения пенсионного возраста, потому что не хочется дольше работать, с другой стороны, в России практически ни один человек своевременно не уходит на пенсию, а трудятся далее, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Камышинский детский дом», член Общественной палаты Волгоградской области V созыва Ирина Бурова.

Большинство пенсионеров продолжают работать, потому что мизерные пенсии. Если новая пенсионная реформа позволит российским пенсионерам достойно жить, путешествовать, заботиться о своем здоровье, если пенсия будут повышена до высокого уровня, то, конечно, все будут только «за» такую реформу. В этом лучше будет дольше отработать, но при этом знать, что получишь достойную пенсию.

«Если это фарс, повысится пенсионный возраст, а для пенсионеров ничего не изменится, то, естественно, люди «против». То есть, если такая реформа произойдет в стране, то уровень жизни пенсионеров должен измениться кардинально в лучшую сторону. Уходя на пенсию человек должен быть уверен, что он будет жить достойно», — высказал свое мнение Бурова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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