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В Верхней Пышме завершается строительство Дворца ледовых видов спорта

Экономика

Открытие ледовой арены состоится в сентябре

Верхняя Пышма, Свердловская область, 13 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Строители завершают работы на Дворце ледовых видов спорта в Верхней Пышме — четвертом объекте, возведенном на Урале рамках соглашения между компанией «УГМК-Холдинг» и правительством Свердловской области, сообщает 13 августа пресс-служба предприятия.

Инвестором проекта выступило АО «Уралэлектромедь» (входит в структуру УГМК). Ведущий инженер управления капитального строительства предприятия Сергей Бондарчук сообщил, что на ледовом поле установлены ограждения, ведутся пуско-наладочные работы холодильного оборудования и систем сушки и вентиляции воздуха.

В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы внутри здания и благоустройство прилежащей территории: укладка дороги и тротуарной плитки. Через несколько дней строители начнут наморозку льда.

Предполагается, что новая ледовая арена откроется в сентябре 2018 года.

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