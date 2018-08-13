Костромская область сократила госдолг на 1 млрд рублей

Кострома, , 14:30 — REGNUM За первые 7 месяцев текущего года Костромская область сократила госдолг на 1 миллиард 109,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Это стало возможным благодаря росту доходов консолидированного бюджета на 8,8%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Местные власти объясняют рост доходов, увеличением поступлений от акцизов на 14,6%, налогов на имущество — 11,9% и налогов на доходы физических лиц — 9,5%.

В пресс-службе отмечают, что в августе текущего года планируют провести аукцион на привлечение банковского кредита в сумме 500 миллионов рублей. Местные власти обещают потратить эти деньги на погашение долговых обязательств по банковским кредитам и ценным бумагам.

ИА REGNUM напоминает, что, в Костромской области снизили процентную ставку взятых областью кредитов с 8,25% до 7,95% годовых. Благодаря этому областной бюджет сэкономит более 29 миллионов рублей в год.

Отметим, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 миллиардов рублей в кредит под 0,1% годовых, а в январе 2018 года Федеральное Казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области.

Местные власти надеются вернуть взятый у федерального центра льготный кредит к 2024 году. По словам директора департамента финансов области Игоря Замураева, в течении двух ближайших лет регион должен выплатить 5% от общей суммы долга, в 2020 году — 10%, в период с 2021 по 2024 год — по 20%.