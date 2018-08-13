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Всемирный банк поручил CBA выпуск облигаций на блокчейне

Экономика

Инвесторы были заинтересованы в создании нового финансового долгового инструмента

Всемирный банк поручил CBA выпуск облигаций на блокчейне
Иллюстрация:  topwar.ru
Блокчейн

Вашингтон, 13 августа 2018, 14:25 — REGNUM  Крупнейший австралийский финансовый конгломерат — Commonwealth Bank of Australia (CBA) — займётся выпуском облигаций на базе блокчейна Ethereum. Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

В пресс-релизе отмечается, что «многие инвесторы крайне заинтересованы в создании нового финансового долгового инструмента с привязкой к технологии блокчейн».

«Всемирный банк и CBA начнут сделки по облигациям под названием bond-i после консультаций с более широким кругом инвесторов», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что первые банковские продукты на блокчейн-платформах появятся в России в третьем квартале 2018 года. По её словам, введение новых технологий позволит сократить проведение банковских операций.

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