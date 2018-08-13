Песков об изъятии сверхдоходов: пока есть только идея и одобрение Путина

Москва, , 14:19 — REGNUM Говорить о наличии какой-то определённой позиции по предложению об изъятии сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических компаний у правительства РФ пока рано. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она ещё не сформирована.

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Официальный представитель Кремля призвал дождаться проработки позиции правительства РФ по предложению помощника президента России Андрея Белоусова, напомнив, что глава государства согласился именно с возможностью проработки этого вопроса.

«Пока есть лишь согласие президента о том, чтобы подумать на этот счёт», — сказал журналистам Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа с предложением перераспределить сверхдоходы 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний выступил помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Белоусов. По его расчётам, речь идёт о 513,7 млрд рублей, которые могли бы быть направлены на выполнение майских указов президента РФ. В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что эта идея приведёт к массовому оттоку инвесторов из отраслей и из экономики РФ в целом. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), прежде чем предлагать перераспределение сверхдоходов несырьевых компаний, нужно обеспечить возможность для инвесторов вложить средства в другие, не менее интересные и доходные отрасли экономики РФ.

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