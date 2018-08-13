Китай не намерен обесценивать юань для смягчения последствий торговой войны

Пекин, , 14:01 — REGNUM Народный банк Китая (НБК) не намерен обесценивать национальную валюту для смягчения последствий торговой войны с Соединенными Штатами и других внешних конфликтов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на квартальный отчет НБК.

Вместе с тем НБК готов принять необходимые меры против играющих на понижении юаня трейдеров.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт сжиженного природного газа из США в Китай в июле 2018 года снизился до минимума в текущем году, составив 130 тыс. тонн. Всего за четыре месяца показатели упали почти в три с половиной раза — ещё в марте объём поставок составлял 445 тыс. тонн.

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