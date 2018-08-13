В Удмуртии уволят еще пятерых замминистров

Ижевск, , 13:49 — REGNUM Министр социальной политики Удмуртии лишится пятерых заместителей — их останется только двое. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр региона Ярослав Семенов. Общая штатная численность министерства сократится со 166 до 142 единиц — то есть на 24 ставки или на 14,45%.

Документ вступит в силу 17 августа, а оптимизационные мероприятия начнутся с 1 сентября 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в органах исполнительной власти республики трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей. В конце июня глава республики подписал указ о сокращении численность сотрудников органов исполнительной власти на 15%.

По словам главы региона, в рамках оптимизации планируется сократить 30 замминистров. Объем сэкономленных средств оценивается в размере 380−420 млн рублей. Бречалов утверждает, что благодаря оптимизационным мероприятиям бюджет Удмуртии-2019 может стать бездефицитным.

В июле был подписан документ о сокращении двоих замминистров экономики из четверых. В начале августа под сокращение попали двое заместителей министра национальной политики из троих.

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